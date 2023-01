Anche Irama ospite del quarto appuntamento con il people-show di Canale 5 Charlize Theron a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







A distanza di ben nove anni, Charlize Theron torna a "C'è posta per te". La bellissima attrice africana, già insignita del premio Oscar, sarà infatti protagonista di una delle “sorprese” del quarto appuntamento del people-show condotto da Maria De Filippi sabato 28 gennaio in prima serata su Canale 5. Per Charlize Theron non è la prima volta: l’attrice era infatti già stata protagonista di una memorabile puntata di "C'è posta per te" nel gennaio del 2014.

Charlize Theron non sarà comunque l’unica ospite del programma. Con lei infatti arriverà dietro la mega-busta di “C'è posta per te” anche Irama, il cantante multi-platino uscito dalla prolifica scuderia di “Amici”, atteso quest’anno anche sul palco del prossimo Festival di Sanremo.