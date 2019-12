«Che ci faccio qui»: ultima puntata a San Basilio

23 Dicembre 2019 | 12:00 di Lorenzo Di Palma

Si immerge in una delle più desolate periferie capitoline, Domenico Iannacone con l’ultima delle quattro puntate speciali di Che ci faccio qui, intitolata Senza Tetto e in onda lunedì 23 dicembre su Rai3, in seconda serata alle 23.10.

Puntata che racconterà dell’eterna lotta per la casa ai margini della città eterna. Domenico Iannacone continua il suo viaggio nelle viscere delle periferie del nostro Paese per arrivare a San Basilio, estremo nordest di Roma: è qui che la battaglia per il diritto all’abitare si tramanda di padre in figlio, dagli anni ‘70 ad oggi.

Intere famiglie barricate dentro case tutte uguali, case popolari dalle quali si può venir cacciati da un giorno all’altro. Lotti che sembrano pensati per essere un mondo a sé, in un deserto di serrande abbassate, senza alcun servizio: dormitori isolati dalla città e da tutto, progettati per tenere a distanza di sicurezza una parte di umanità rifiutata. Domenico Iannacone si muove fra chi è nato e continua a sentirsi a vita "senza tetto".