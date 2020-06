“Che ci faccio qui”: ultima puntata con Domenico Iannacone e Franco Arminio

28 Giugno 2020 | 14:51 di Lorenzo Di Palma

Si chiama “Da casa tua a casa mia”, l’ottava e ultima puntata di Che ci faccio qui, in onda domenica 28 giugno alle 20.30 su Rai3, che traccia il profilo di un territorio la cui antica bellezza ha ceduto il passo ad un nuovo abbandono. In questo ultimo appuntamento di stagione, Domenico Iannacone e il poeta Franco Arminio continuano il loro viaggio in un’Italia minore, dall’Irpinia al Molise. In una fotografia dell’Irpinia a quarant’anni dal terremoto, Franco Arminio, poeta paesologo, restituisce dignità a quei luoghi sconosciuti ai più.

Alla ricerca delle regole di una "Nuova Costituzione" di tutti gli esseri viventi, Domenico Iannacone ha condotto i telespettatori in un viaggio attraverso un Paese in trasformazione. Partiti da un mondo che sembrava ancora intatto, la terza edizione di Che ci faccio qui si chiude con l’Italia post pandemia.