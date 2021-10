Che “Kaos” a Radio 105 con Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini

Al via “105 Kaos”, il nuovo format di Radio 105 in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini Antonella Silvestri







Parte il 4 ottobre, “105 Kaos”, il nuovo programma di Radio 105 e Radio 105 Tv condotto in tandem per la prima volta da Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini. Un format che si ispira al principio preso in prestito dalla mitologia secondo il quale “In principio era il K(c)aos” ma oggi è ancora peggio… Tutti, o quasi, vorrebbero infatti una società in ordine, mentre invece partecipano quotidianamente alla creazione del “Kaos”.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 in diretta in radio, su Radio 105, e in tv (Radio 105 Tv al canale 157 del digitale terrestre). I due conduttori intratterranno il pubblico per due ore dedicate alla cronaca, all’attualità, al costume e alla battaglia ideologica, con ospiti noti ma anche meno famosi. Gli ascoltatori potranno esprimere liberamente le proprie idee e i propri pensieri.

A Francesco Facchinetti il compito di dire la sua e moderare il dibattito, senza timore di affrontare argomenti divisivi e di prendere posizioni scomode, mentre a Sabrina Scampini spetterà portare un po’ di ordine nel "Kaos", il tutto con il costante confronto con gli ospiti e con gli ascoltatori.

«Sono felicissimo di andare in onda sulla prima grande radio libera italiana. Per uno che fa radio come me da quando aveva 14 anni approdare a 105 è un punto di arrivo. Parlo di punto di arrivo perché non mi sarei mai immaginato di poter andare in onda in questa radio. Il progetto è nato tutto sotto una buona stella: i primi dialoghi con l'amministratore delegato della radio Paolo Salvaderi, il gruppo di lavoro formato dalla mia compagna di viaggio, Sabrina Scampini e dal nostro capo progetto Gibba, l’orario perfetto per andare in onda, il drive time, uno dei momenti migliori» racconta Francesco Facchinetti che aggiunge dettagli sulla line editoriale: «Volevamo trovare un programma dove si potessero trattare argomenti di attualità e non dalla A alla Z senza paura, e soprattutto cercare di avere una sorta di zona franca perché nel 2021 tutti crediamo di essere liberi, ma purtroppo ci ritroviamo in un mondo dove abbiamo paura di dire quello che pensiamo, quindi di esercitare la nostra libertà di pensiero per paura del giudizio altrui. In queste due ore dobbiamo sentirci liberi di dire quello che vogliamo, quindi data questa linea editoriale naturalmente è venuto fuori anche il titolo, 105 Kaos, che ha trovato il nostro Gibba e che appena ce l'ha proposto abbiamo detto ‘Eccolo qua’. Non vediamo l'ora di poter accendere la macchina, di iniziare a lavorare. Ci occuperemo di quella che è l’attualità, di cultura, di politica, di arte, di spettacolo, di quelli che sono gli argomenti core della giornata, avremo ospiti famosi e non, quindi cercheremo di fare un vero e proprio programma radiofonico di intrattenimento e di poter dare la possibilità a chiunque di dire quello che pensa, di essere libero di dire quello che pensa senza avere paura delle conseguenze, ovviamente prendendosi le sue responsabilità. Questo è “105 Kaos”».

Sabrina Scampini: «Siamo carichissimi. Quando Paolo Salvaderi mi ha chiesto di prendere parte a questo progetto ho pensato due cose: che mi stavano proponendo di fare qualcosa che avevo sempre sognato e che non avrei più avuto un momento libero. Ora sono molto contenta, il gruppo di lavoro è pazzesco: Francesco ha una fortissima energia, Gibba è il collante che ci unisce tutti, con Ivan facciamo call tutti i giorni per capire di cosa parlare. Ci hanno dato una grande libertà, ci hanno chiesto di fare un programma dove possiamo parlare di tutto, dire quello che pensiamo e anzi, cercare di tirare fuori dalle persone la verità, di far dire alle persone quello che pensano veramente. Il titolo è azzeccatissimo perché in parte è il caos che troviamo in giro ogni giorno, nel quale cerchiamo di capirci qualcosa e in parte è sicuramente quello che creeremo. Mi sento tanto fortunata perché faccio un lavoro che mi piace moltissimo. E parto in radio, un mondo per me nuovo, correndo in Formula 1. La squadra è fantastica, ci stiamo già divertendo da matti. Vogliamo informare, intrattenere e divertire».