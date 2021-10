“Che tempo che fa” : Brian May ospite della prima puntata

Il chitarrista e fondatore dei Queen è il primo ospite di Fabio Fazio per questa stagione Brian May Credit: © Paul Harmer Redazione Sorrisi







Da domenica 3 ottobre torna su Rai3 in prima serata l’ormai tradizionale appuntamento con “Che tempo che fa”. Ad aprire la nuova stagione del programma condotto da Fabio Fazio sarà Brian May, chitarrista e fondatore ei Queen.

A 50 anni dalla nascita della band arriva infatti una nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, un racconto personale che porta i lettori a scoprire più da vicino la storia di uno dei più grandi gruppi rock della storia, attraverso le parole dello stesso Brian May e la sua passione per la fotografia in 3D. Sul palco e dietro le quinte, dagli Anni 70 ai giorni nostri, ecco gli aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche, tra cui quelle inedite dal set del film “Bohemian Rhapsody”, pluripremiato agli Oscar 2019.

Non solo racconti e immagini, si parlerà anche del primo disco solista di Brian May “Back to the light”, uscito nel 1992, che torna in una nuova versione deluxe, con bonus track e versioni live.