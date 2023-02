“Che Tempo Che Fa” con Renato Zero ed  Elodie

Tra gli ospiti di Fabio Fazio anche Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della “Novaja Gazeta” Anna Politkovskaja Fabio Fazio Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà Renato Zero il primo ospite della puntata di “Che Tempo Che Fa” in onda domenica 19 febbraio alle 20 su Rai3. L’artista parlerà del nuovo tour in partenza dal 7 marzo nei principali palasport “Zero a Zero – Una sfida in musica”. Con Fabio Fazio ci sarà poi anche Elodie, tra i protagonisti del 73° Festival di Sanremo con “Due”.

Per la parte dedicata all’attualità invece ci saranno: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della “Novaja Gazeta” Anna Politkovskaja e autrice del libro “Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja”; Roberto Saviano; Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; il professor Roberto Burioni; don Davide Banzato, nelle librerie con “Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”, in cui dialoga con Papa Francesco; la vicedirettrice de “La Stampa” Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista del "Corriere della Sera" Aldo Cazzullo.

Chiude la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Federica Brignone, vincitrice ai Mondiali di Courchevel/Méribel della sua prima medaglia d’oro mondiale; Colapesce e Dimartino, vincitori con “Splash” del Premio della Critica "Mia Martini" e del Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web "Lucio Dalla" all’ultimo Festival di Sanremo, ora anche all’esordio cinematografico con il film “La primavera della mia vita”; Paolo Rossi, in scena con lo spettacolo teatrale “Pane o Libertà”; Paolo Jannacci, che racconta con Enzo Gentile la vita e il lascito culturale del padre nel libro “Enzo Jannacci – Ecco tutto qui”; Elio; Francesco Paolantoni.