«Che Tempo Che Fa» con Tito Stagno e Francesco Gabbani

12 Maggio 2019 | 14:59 di Lorenzo Di Palma

Tito Stagno, indimenticato telecronista della Rai che nel 1969 ha annunciato in diretta lo sbarco sulla Luna, sarà ospite di Che Tempo Che Fa, domenica 12 maggio (20.35, Rai1) che in occasione della Festa della Mamma accoglie anche due donne che hanno fatto la storia della musica italiana come Iva Zanicchi e Orietta Berti.

Tra i protagonisti della puntata anche Francesco Gabbani, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo È un’altra cosa che anticipa l’album di prossima uscita, e Arrigo Sacchi, l’ex allenatore prossimamente in libreria con La Coppa degli Immortali. Milano 1989, “La leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò” scritta con il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.

Per l’attualità, invece, la lista degli ospiti di Fabio Fazio prevede il capogruppo della lista Pd-Siamo Europei Carlo Calenda; Roberto Saviano, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro In mare non esistono taxi; Luca Parmitano astronauta e militare italiano che partirà il 20 luglio prossimo, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale di cui diventerà Comandante da ottobre 2019, e sarà il primo astronauta italiano a ricoprire questa prestigiosa posizione.

Che rimarrà al successivo “tavolo” con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica, dove verrà raggiunto da Valeria Marini, Ronn Moss storico Ridge di Beautiful oggi musicista, la cantante attrice e conduttrice Lodovica Comello, Teo Teocoli e Lello Arena.