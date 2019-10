«Che tempo che fa» da Kim Phúc a Rivera, passando da Bonolis

06 Ottobre 2019 | 13:14 di Lorenzo Di Palma

È Kim Phúc, oggi ambasciatrice dell’Unesco, attivista e scrittrice, ma diventata celebre in tutto il mondo come la “bambina della fotografia”, icona delle atrocità della guerra del Vietnam e che la ritraeva a 9 anni mentre fuggiva nuda, in strada, gravemente ustionata da un bombardamento col napalm, l’ospite internazionale della seconda puntata di Che Tempo Che Fa, domenica 6 ottobre su Rai2 dalle 21. Kim, diventata simbolo di riscatto e rinascita e fondatrice di una Ong per soccorrere i bambini rimasti feriti o menomati a vita durante i conflitti, sarà intervistata da Fabio Fazio per la prima volta nella tv italiana e presenterà la sua autobiografia, Il fuoco addosso.

Nella puntata saranno ospiti di Fazio anche: l’attrice Virginia Raffaele alle prese con alcuni esilaranti personaggi; Paolo Bonolis, in uscita con la sua autobiografia Perché parlavo da solo; il virologo Roberto Burioni, autore del libro Omeopatia. Bugie, leggende e verità; e Mika che ha appena pubblicato il suo quinto album, My Name Is Michael Holbrook e che eseguirà un medley delle sue hit, di ieri e di oggi.

L’appuntamento è preceduto alle 19.30 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti Claudio Bisio, Aldo Cazzullo e l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Al successivo Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona siederanno invece: la leggenda del calcio Gianni Rivera, J-Ax, Claudio Bisio e Lucia Ocone, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi Se mi vuoi bene.