“Che Tempo Che Fa”: gli ospiti della prima puntata

27 Settembre 2020 | 12:41 di Lorenzo Di Palma

Festeggia i 18 anni e torna su Rai3, domenica 27 settembre, Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Nella stagione 2020/2021, è stato confermato in blocco il “cast fisso” della trasmissione con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz, ma in più ci saranno anche Enrico Brignano e Roberto Saviano, che avrà uno spazio d’approfondimento sull’attualità in ogni puntata.

Ricco e prestigioso il parterre degli ospiti per il primo appuntamento con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e, in collegamento da Washington, il medico e scienziato Anthony S. Fauci, membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca.

Per la musica, invece in collegamento da Johannesburg ci sarà il fenomeno musicale dell’estate, per la prima volta in tv in Italia: il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode con Jerusalema, brano che da preghiera cantata è diventato una vera e propria hit che ha conquistato il mondo intero coinvolgendo in una dance challenge milioni di persone.

Ospiti della puntata anche Virginia Raffaele, Roberto Burioni, Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi e i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. In studio la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri.

A chiudere la serata, “Il tavolo” di Che Tempo Che Fa che ospita Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.