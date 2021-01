“Che tempo che fa”: Maria De Filippi tornerebbe a Sanremo

11 Gennaio 2021 | 14:01 di Giulio Pasqui

Maria De Filippi è salita sul palco del "Festival di Sanremo" due volte. La prima, nel 2009, al fianco di Paolo Bonolis (solo per la finale). La seconda, nel 2017, assieme a Carlo Conti (per tutte e cinque le serate). Entrambe le volte sono state un grande successo. Tuttavia, la conduttrice non esclude il ritorno. Con chi? Con un trio di sole donne: Sabrina Ferilli, Mara Venier e Luciana Littizzetto.

Lo ha svelato nell'ultima puntata di "Che tempo che fa", in onda il 10 gennaio su Rai3: «Quando ho fatto Sanremo ero nelle condizioni di panico e di paura. Lo rifarei volentieri con un altro spirito. Con la Ferilli, tutta la vita. Con Mara, tutta la vita. Con Luciana, magari. Sarebbe un Sanremo molto divertente», sono state le parole della De Filippi. Sui social quest'idea è stata accolta con grande entusiasmo.

Durante l'intervista rilasciata a Fabio Fazio, la conduttrice si è lasciata andare ad altre confidenze. Ha rivelato che la serata contro la violenza sulle donne (inizialmente prevista per il mese di novembre) dovrebbe andare in onda a marzo su Rai1. Assieme a lei ci saranno Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. Al momento, però, non si parla di un suo sbarco in Rai. «Soltanto dopo il mio primo anno di televisione in Mediaset ho ricevuto proposte dalla Rai. Stavo firmando un contratto all'epoca con Minoli per Rai2 ma questa proposta venne bloccata e poi non ho mai più ricevuto una proposta dalla Rai. Nessuno mi ha mai chiesto di andarci», ha rivelato.