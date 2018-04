A «Che tempo che fa» ospiti Napolitano, Messner e Toto Cutugno

22 Aprile 2018 | 16:59 di Daniele Ceccherini

In tempo di consultazioni, Fabio Fazio aprirà la puntata di domenica 22 aprile di Che tempo che fa (Rai1, ore 20.35) collegandosi con il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Quindi in studio ci sarà una leggenda dell’alpinismo mondiale, Reinhold Messner, e uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo: Toto Cutugno.

Inoltre, a pochi giorni dal suo 40° compleanno, Luca Argentero, attore corteggiatissimo dal cinema italiano. E ancora, il direttore del Fatto Quotidiano e scrittore Marco Travaglio per un’analisi dell’intricata situazione politica, e non solo.

Lo spazio dedicato alla musica in questa puntata vedrà ospiti i Rudimental, collettivo UK che ha raggiunto la fama mondiale con il singolo Lay It All On Me con Ed Sheeran, e sta collezionando un altro successo con These Days, brano a cui partecipano superstar come Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen.

Segue il consueto “Tavolo” di Che tempo con Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Vincenzo Salemme che ospita questa settimana: Pif e l’attrice Anna Foglietta, Adriano Pappalardo, Mara Maionchi, Enzo Iacchetti, l’attore Vittorio Marsiglia e Sara Simeoni, grande atleta italiana specialista del salto in alto, prima donna della storia capace di superare i 2 metri.