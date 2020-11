“Che Tempo Che Fa”: tra gli ospiti David Sassoli e Luca Zaia

29 Novembre 2020 | 15:17 di Lorenzo Di Palma

Il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford, che sta sviluppando con l'azienda farmaceutica britannica AstraZeneca un vaccino contro il coronavirus, Roberto Burioni, Luca Mercalli, Giovanna Botteri, Sigfrido Ranucci.

È questo il parterre di ospiti della puntata di domenica 29 novembre su Rai3 di Che Tempo Che Fa che vedrà anche la presenza di Marco e Andrea Morricone, figli del Maestro Ennio, di cui sono appena usciti la prima raccolta postuma Morricone segreto e il documentario Celebrating Ennio Morricone: The Secrets Behind His Genius, Diodato, live col nuovo singolo Fino a farci scomparire e protagonista della docu-serie in esclusiva su Raiplay Storie di un’altra estate.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa “Il tavolo” con Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, con ospiti Silvan, nelle librerie con La nuova Arte Magica. Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi, Raul Cremona e torna al tavolo anche Diodato.