“Che Tempo Che Fa”: ultimo appuntamento di stagione

24 Maggio 2020 | 13:34 di Lorenzo Di Palma

Sarà l’ultimo appuntamento della stagione 2019-2020 quello con Che Tempo Che Fa di domenica 24 maggio, in prima serata su Rai2. Ospiti della puntata: la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; il Presidente del Coni Giovanni Malagò; Simone Inzaghi; Paola Perego; Roberto Saviano, in collegamento da New York; Francesco Piccolo, ora nelle librerie con Momenti trascurabili vol. 3; Marco Travaglio; l’economista Carlo Cottarelli; Giampiero Mughini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Lello Arena; Raphael Gualazzi con una speciale esibizione live.

E ancora, Roberto Burioni; il direttore di Immunodeficienze Virali all'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori; il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena).

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.