Chef’s Table: Pasticceria, il dolce giro per il mondo di Netflix in streaming dal 13 aprile

Dalla Sicilia con Corrado Assenza agli Stati Uniti insieme a Christina Tosi, passando per Girona con Jordi Roca e da Bali insieme a Will Goldfarb, inizia il viaggio nella pasticceria della serie candidata agli Emmy

20 Marzo 2018 | 12:33 di Manuela Puglisi

A partire dal prossimo 13 aprile sarà disponibile in streaming «Chef's Table: Pasticceria», la stagione interamente dedicata ai dolci della serie candidata agli Emmy.

Nel corso di queste quattro puntate si torna in Italia, per la precisione in Sicilia. A Noto c'è infatti il Caffè Sicilia di Corrado Assenza, uno dei pasticceri italiani più importanti al mondo. Si viaggia poi fino agli Stati Uniti dietro le quinte del Milk Bar di Christina Tosi, ma anche del ristorante dello spagnolo Jordi Roca a Girona: El Celler de Can Roca. Il viaggio arriva anche molto lontano, fino a Bali, dove Will Goldfarb ha aperto il particolarissimo Room4Dessert.