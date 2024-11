Chi è Christian Giordano, il campione de “L’Eredità” che ha vinto oltre 200.000 euro

Il giocatore colleziona due vittorie e un montepremi complessivo di 205 mila euro Silvia Di Gregorio







Si chiama Christian Giordano il giovane concorrente de “L’Eredità” di cui tutti parlano. Il ventinovenne originario di Capaccio Paestum (SA) ha infatti portato a casa una doppia vittoria consecutiva segnando, al momento, la cifra più alta vinta in questa stagione iniziata lo scorso 3 novembre.

Come racconta lo stesso supercampione che vive a Potenza e fa l’infermiere nel reparto di neonatologia, la passione per “L’Eredità” nasce in famiglia, con la quale, anche a distanza, ogni sera segue il programma condotto da Marco Liorni con curiosità e attenzione. Questo lo spinge così a partecipare per la prima volta lo scorso venerdì 15 novembre 2024, indovinando la difficile soluzione della “Ghigliottina” che univa le parole “gruppo”, “carta”, “coppia”, “più grande” e “idea”. La parola corretta è “regalo”.

Dopo aver confessato di aver avuto come un’illuminazione ripensando al brano “Regalo mio più grande” di Tiziano Ferro, Christian porta a casa 45 mila euro. Ma non è ancora finita, perché nella serata di sabato 16 novembre il giocatore arriva di nuovo fino in fondo alla partita, indovinando un’altra volta la parola corretta. Questa volta a legare “piede”, “sguardo”, “diretto”, “aprire” e “tiro” è “sinistro”, soluzione con cui Christian si aggiudica altri 160 mila euro.

L’emozione è tantissima, ma Christian può ancora vincere preparandosi alla sua terza “Ghigliottina” consecutiva. Nella serata di lunedì 18 novembre, tuttavia, il campione non riesce ad aggiudicarsi il montepremi finale di 47.500 euro. Questa volta la soluzione è più insidiosa e così il campione sbaglia, dando come risposta definitiva “Tenda” invece di “Bilancia”.

Ma è comunque una grandissima soddisfazione per questo giovane ragazzo che ha sia conquistato il pubblico per la sua preparazione e simpatia, ma soprattutto un grande montepremi complessivo di 205 mila euro.