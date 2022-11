Iniziano i Mondiali in Qatar e Nove propone in prima serata un documentario sul periodo più buio del calcio Chi ha venduto la Coppa del Mondo? Credit: © Nove - Discovery Lorenzo Di Palma







Come è possibile che i Mondiali 2022 siano stati assegnati al Qatar, un Paese senza tradizione calcistica? Se lo chiede il documentario “Chi ha venduto la Coppa del Mondo?" realizzato da Story Films e Calliope Pictures e proposto in prima tv sabato 19 novembre alle 21.25 sul Nove. Diretto da Daniel DiMauro e Morgan Pehme il doc ricostruisce l’incredibile vicenda su come la più importante competizione calcistica sia stata venduta al miglior offerente da alcuni alti dirigenti del calcio internazionale e di come gli stessi siano stati poi rimossi dalle loro poltrone e sottratti alle proprie vite lussuose.

Con testimonianze uniche che portano alla luce una storia sconvolgente, gli spettatori vengono catapultati all’interno della FIFA durante l’era di Sepp Blatter, l’ex-presidente che per decenni ha ricoperto il ruolo di vertice del calcio internazionale. Un mondo dove per alcuni le regole normali non si applicavano. Una storia shakespeariana di soldi, potere e corruzione, con un cast di personaggi discutibili tra cui un personaggio di peso del calcio americano come Chuck Blazer e l’affarista qatariota Mohamed Bin Hammam.

Tra i contributor anche un informatore del team della gara di assegnazione del Qatar, l’ex capo ufficio stampa di Blatter, grandi nomi del calcio tra cui Jurgen Klinsmann e Landon Donovan e lo stesso Sepp Blatter.