Mercoledì 7 aprile "Chi l'ha visto?" torna sul caso di Denise Pipitone. Questa settimana tutta Italia ha seguito con apprensione il caso di Olesya Rostova, una ragazza chesi è presentata alla televisione russa, nel programma "Lasciali parlare", alla ricerca dei suoi genitori biologici. Lì, l'ormai ventenne aveva raccontato di essere stata rapita quando aveva quattro anni e di non avere ricordi di infanzia, se non legati al chiedere l'elemosina alle stazioni. Molte le similitudini con la storia di Denise, scomparsa nel 2004 da Mazzara del Vallo.

Era stato proprio il programma di Federica Sciarelli, attraverso la segnalazione di una telespettatrice russa in Italia, a segnalare la somiglianza tra Olesya e Piera Maggio, la mamma di Denise che non si è mai arresa. Sin da subito gli avvocati si erano attivati per cercare di ricostruire la vicenda. Davanti a loro, però, hanno trovato un muro: quello della tv russa, che ha tenuto segreto l'esito delle analisi del sangue di Olesya fino alla registrazione del programma (la messa in onda, invece, avverà oggi pomeriggio a poche ore dalla puntata di "Chi l'ha visto?").

Inevitabilmente, a prescindere dal risultato, Federica Sciarelli stasera tornerà a parlare di quest'inchiesta. La trasmissione riprenderà anche il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009. A seguire, verrà affrontata la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse. Inoltre, spazio a appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.