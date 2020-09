“Chi vincerà la Partita del cuore?”: un’edizione speciale condotta da Carlo Conti

Una formula diversa in favore dei lavoratori dello spettacolo: in diretta su Rai1 dallo stadio di Verona a sfidarsi saranno quattro squadre

03 Settembre 2020 | 11:04 di Redazione Sorrisi

Una nuova formula per l’appuntamento con la Nazionale Cantanti, quest’anno tocca a “Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione speciale 2020”, in diretta giovedì 3 settembre alle 21.25 su Rai1. La conduzione è affidata a Carlo Conti e a sfidarsi allo stadio Bentegodi di Verona sono quattro squadre, guidate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. Attraverso i social costruiranno la propria squadra, alla ricerca di un portiere tra i campioni del calcio italiano, una calciatrice della Nazionale, artisti, cantanti e lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche un direttore tecnico.

Come funziona

In una sola serata le quattro squadre dovranno sfidarsi in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e in una finale. Alla Nazionale Cantanti guidata dal presidente Enrico Ruggieri il ruolo di coordinare la preparazione dell’evento.

Quest’edizione speciale si inserisce nell’iniziativa “Da Verona accendiamo la musica”, a sostegno della raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub a favore dei lavoratori dello spettacolo.