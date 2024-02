Chiara Ferragni ospite a “Che tempo che fa” il 3 marzo

Attesissimo è il ritorno in televisione dell'imprenditrice italiana tra le più famose al mondo Chiara Ferragni Alessandro Alicandri







Domenica 3 marzo, Chiara Ferragni sarà ospite a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio sul Nove. La notizia arriva a poche ore dalle notizie circolate in rete in merito alla presunta separazione dal marito Fedez. Non è la sua prima presenza come ospite del programma. La prima risale al 2018, in una delle primissime interviste televisive dell'imprenditrice digitale.

Domenica 25 febbraio, invece, saranno ospiti Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors.