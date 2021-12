“Christmas Contest”, la finale su Tv2000

L'evento del 6 dicembre sarà trasmesso in esclusiva mercoledì 22 dicembre, in seconda serata Redazione Sorrisi







Si è svolta il 6 dicembre scorso, ai Forum Studios di Roma, la serata finale del "Christmas Contest", il concorso promosso da Missioni Don Bosco e dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, invitati a produrre un brano inedito ispirato ai valori del Natale. I brani partecipanti sono stati 60, riconducibili ai generi musicali più diversi: dal folk al rock, dal blues al reggae, dal gospel al rap. Una giuria composta da Roberto Cenci, Adriano Pennino, Silvia Notargiacomo, Dario Salvatori e Barbara Mosconi, ha selezionato gli 8 brani che sono stati eseguiti dal vivo il 6 dicembre durante la finale da Valentina Tioli, Valentina Campo, I Fake, I Reale, Valentina Carati, Soul Food Vocalist, Luca Menini e Matteo Faustini.

La serata, condotta da Giulia Sol, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti: Giò Di Tonno, la cantante franco-indonesiana Anggun, il flautista Andrea Griminelli, l’ecuadoriano compositore e suonatore di flauto di Pan Leo Rojas, il rapper Moreno, l’attrice e cantautrice italo-giapponese Hong-Hu Ada e il coro di voci bianche Le Dolci Note.

L'evento del 6 dicembre sarà trasmesso in esclusiva mercoledì, 22 dicembre, in seconda serata (ore 22.30) su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). I tre vincitori, inoltre, si esibiranno insieme ad artisti internazionali durante il Concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda in prima serata su Canale 5 la sera della vigilia di Natale.

L’iniziativa del Christmas Contest è a sostegno di un grande progetto missionario, denominato “Il Congo è il cuore dell’Africa – aiutaci a farlo battere”, che vede le Missioni Don Bosco e la Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis collaborare per dare, attraverso la formazione professionale e l’educazione, un futuro ai 224 studenti del Centro Professionale di Masina ed ai 120 alunni della scuola materna ed elementare della Casa della Pace di Kikwit. Maggiori informazioni sul sito www.christmascontest.com.

La manifestazione è organizzata da Prime Time Promotions, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e Forum Studios (gli studi di registrazione fondati, tra gli altri, dai più grandi autori di colonne sonore cinematografiche come i maestri Luis Bacalov, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Bruno Nicolai).

Hanno dato il proprio patrocinio: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI) e Conservatorio di Musica Agostino Steffani.