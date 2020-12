“Ciak in Cucina”: la domenica di Food Network

13 Dicembre 2020 | 11:56 di Lorenzo Di Palma

Niente chef ai fornelli, nessun copione, solo attori alle prese con ricette e ingredienti, pronti a raccontare le loro passioni e mostrare le tradizioni culinarie della loro terra in un viaggio del gusto tra cinema e cucina. È questo il menù di Ciak in Cucina, al via su Food Network dal 13 dicembre, ogni domenica alle 14 e disponibile in streaming su Dplay. E come in un film che si rispetti, i cinque non saranno soli: ognuno di loro avrà un aiutante speciale al loro fianco, un familiare o un amico, che li accompagnerà tra le varie preparazioni.

La prima tappa è a Napoli a casa di Patrizio Rispo, tra i protagonisti della serie cult Un posto al sole, che proporrà gli “spaghetti del poverello”, un primo facile e alla portata di tutti, insieme a degli involtini di carne rivisitati.

Si prosegue con Nunzia Schiano (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, I bastardi di Pizzofalcone) che si cimenterà con due ricette legate alla sua terra: il timballo di riso e la pizza "io speriamo che me la cavo". Dalla Campania all’Umbria in compagnia del comico Dario Cassini (Zelig, Colorado, Don Matteo, I Predatori) che tra tradizione e sperimentazione ci farà conoscere la “pasta e fagioli della vecchia” e le sue costolette di maiale in salsa bbq. Quarto appuntamento con Alessia Barela (Tutta colpa di Freud, Tutti pazzi per amore, La porta rossa) a Roma, che presenterà un piatto di riso chiamato “Fantasia di Venere” insieme a una quiche di zucchine. Infine, Romina Pierdomenico (Colorado, La sai l’ultima?, Lockdown all’italiana) dalla sua casa in Abruzzo proporrà i suoi gnocchi fatti in casa e le pallotte cacio e ova.