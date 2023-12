“Ciao Darwin 9”: chi è Madre Natura in ogni puntata

Paolo Bonolis presenta ogni settimana una modella nel ruolo di Madre Natura. Ecco chi sono, puntata per puntata Redazione Sorrisi







Dopo il divertimento, il fascino è uno degli ingredienti chiave di "Ciao Darwin", il programma di Canale 5 che ogni volta - anche nell'edizione "Giovanni 8.7" in onda ogni venerdì di questo fine 2023 e poi nel 2024 - ci presenta una donna nelle vesti di Madre Natura. Come da tradizione, in ogni puntata il ruolo viene assunto da un nuovo volto, un nuovo nome, rinnovando così lo stupore e la sorpresa. Ecco una breve biografia di ciascuna ragazza che ruota e ruoterà il mappamondo per determinare quale membro della squadra interviene nelle esilaranti prove di Paolo Bonolis.

Prima puntata del 24 novembre - Aleksandra Korotkaia

Aleksandra Korotkaia (anche se si fa chiamare Sasha) è la modella intervenuta nella puntata in cui si sono confrontati Angeli e Demoni (guidati rispettivamente da Elena Santarelli e Malena). Divisa tra la sua Russia, paese d'origine e dove lavora molto, e l'Italia (a Milano), è una grande amante dei viaggi. Sul suo profilo Instagram e TikTok, con il nome dyagilevaaaa, racconta molte delle sue avventure in giro per il mondo, spesso assieme alle amiche e al suo compagno di vita Andreas.

Seconda puntata dell'1 dicembre - Sarah Shaw

Nella puntata dedicata alla sfida tra Melodici (capitanati da Sal Da Vinci) contro Trapper (capitanati da Grido) abbiamo visto Sarah Shaw, modella di origine australiana nata il 15 novembre del 1996 (ha appena compiuto 27 anni). Molto riservata sulla sua vita, sul suo profilo mostra solo scatti di lavoro e pochissimi fotogrammi dei suoi viaggi all'estero. Una piccola curiosità: la cittadina australiana dov'è nata e cresciuta si chiama proprio Darwin.