“Circeo”: in corso le riprese della nuova fiction

Sono in corso le riprese di “Circeo”, la serie che parte dal reale caso di cronaca del 1975 per illustrare le varie fasi del processo, raccontandone l'influsso sulla società italiana dei tempi e sulla lotta dei diritti delle donne.

Questi 6 episodi da 50 minuti ciascuno – prodotti da Cattleya con VIS e in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ Italia – sono scritti da Flaminia Gressi, Viola Rispoli e Lisa Nur Sultan e diretti da Andrea Molaioli (“Suburra”, “Fedeltà”).

Il cast

Nei panni delle giovani vittime Rosaria e Donatella, troviamo rispettivamente Adalgisa Manfrida e Ambrosia Caldarelli. Greta Scarano vestirà i panni di Teresa Capogrossi, personaggio di fantasia che nella serie difende Donatella al fianco di Fausto Tarsitano (realmente esistito e interpretato da Enrico Iannello) e Lina Langostena Bassi (Pia Lanciotti).

La trama

Il 29 settembre del 1975 tre ventenni della Roma bene invitano in una villa del Circeo Rosaria e Donatella, due ragazze di periferia. Con gentilezza e la scusa di una festa al mare le attirano in una trappola terribile: due giorni di torture e vuolenze. Qualche giorno dopo la notizia è ovunque: in un bagagliaio sono state trovate due ragazze, nude e abbracciate. Una delle due non ce l'ha fatta, l'altra è sopravvissuta. Al tribunale di Latina si affollano le donne a sostegno di Donatella, chiedendo che agli assassini venga dato l'ergastolo. Donatella d'ora in poi sarà una sopravvissuta, un simbolo del movimento femminista. La posta in gioco è alta: cambiare la mentalità di un Paese in cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona, ma un’offesa alla pubblica morale.