Città Segrete: torna il programma di Corrado Augias

23 Novembre 2019 | 18:58 di Lorenzo Di Palma

Torna, sabato 23 novembre in prima serata su Rai3 la docu-serie di Corrado Augias, Città Segrete, che si occuperà di quattro città, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi, alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di quattro grandi capitali: Mosca, Vienna, Venezia, Roma.

In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica”, nel senso di ricostruire il senso più profondo - e spesso sconosciuto - che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. Per questo, nel ripercorrere i segreti di ogni città, si viaggia tra la storia più remota a quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti propri dei nostri anni.

Nella prima puntata si parlerà di Mosca partendo da Ivan il Terribile per arrivare ai giorni nostri con l’omicidio di Anna Politkovskaja, passando per Tolstoj e Gagarin. A Vienna si passerà da Beethoven a Hitler, da Freud a Niki Lauda. A Venezia si “viaggerà” tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Infine Roma. La città eterna rivivrà nelle sue mille storie: da Marco Aurelio alla Repubblica romana, fino al rastrellamento del ghetto.

