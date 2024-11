Claudia D’Agostino, chi è la nuova dama di “Uomini e Donne”

Claudia D’Agostino spicca tra le nuove dame di “Uomini e Donne”, ma non è la sua prima

volta. Correva infatti il 2013 quando la giovane salernitana partecipava al seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi, riuscendo non solo a corteggiare, ma anche a essere la scelta dell’allora tronista Andrea Offredi.

Lontano dalle telecamere, tuttavia, la loro relazione non ebbe il lieto fine che tutti si aspettavano. Un po’ per la distanza, un po’ per i caratteri molto diversi, alla fine tra Claudia e Andrea non ci fu nessuna storia d’amore memorabile.

Mora, occhi castani e con tanta voglia di trovare il suo principe azzurro, oggi la trentaseienne Claudia vive a Roma dove lavora come sales account in una concessionaria di noleggio auto. Ed è ancora single. Per questo motivo, Claudia è pronta a rimettersi in gioco e a darsi un’altra possibilità tornando a sedere nel parterre femminile di “Uomini e Donne”, ma con più grinta di prima.

Nel corso del programma ha infatti già conquistato alcuni cavalieri con la sua bellezza non indifferente. Primo tra tutti Andrea Magrini, col quale però la frequentazione non ha avuto i risultati sperati. Tra i due, infatti, si è subito rotto qualcosa a causa di alcuni non detti che hanno eliminato ogni possibilità di fiducia reciproca, e di porre le basi per un rapporto.

Dopo essere stata definita una “donna bugiarda”, Claudia ha accettato di uscire con Diego Tavani, uno tra i concorrenti più longevi del programma che, incuriosito da lei, ha chiesto di conoscerla meglio fuori dallo studio. Neanche questa volta, però, Claudia è riuscita a trovare quel trasporto emotivo di cui

avrebbe avuto bisogno per lasciarsi andare a una storia d’amore.

Lo scorso 7 novembre 2024, infatti, i due hanno deciso di interrompere definitivamente la loro conoscenza. Un ritorno quindi, quello nel trono Over, abbastanza turbolento per la nostra Claudia D’Agostini, dama determinata più che mai a innamorarsi di qualcuno che, però, forse deve ancora arrivare.