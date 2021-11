In attesa di vederlo nella terza stagione di “Nero a metà”, Claudio Amendola è pronto a girare una nuova fiction che segna il ritorno su Canale 5, dopo essere stato giudice a “Star in the star”.

A novembre inizia le riprese di “Il patriarca”, in cui l’attore è un boss della malavita con una malattia che gli dà dei problemi di memoria.