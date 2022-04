Claudio Baglioni a “Che Tempo Che Fa”

Ospite di Fabio Fazio anche il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba Che Tempo Che Fa Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Claudio Baglioni sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, domenica 24 aprile alle 20 su Rai 3. Dopo il grande successo di “Dodici note solo”, la tournée che dallo scorso gennaio e fino al 16 maggio lo vede impegnato in ben 71 teatri d’Italia, a partire da giugno Baglioni sarà protagonista di “Dodici note – Tutti su!”, una serie di concerti nei quali dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi, alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona.

La puntata del talk show sarà comunque in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati, come il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba; alla vigilia della Festa della Liberazione, Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro dell’ANPI; Roberto Saviano; l’economista Tito Boeri; il virologo Roberto Burioni.

E ancora, Sandra Bonzi e Claudio Bisio.