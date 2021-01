Clementino e Fiorella Mannoia a “Magazzini Musicali”

30 Gennaio 2021 | 10:00 di Lorenzo Di Palma

Con le classifiche settimanali Fimi-Gfk, le esibizioni live, gli approfondimenti e le rubriche tematiche sul mondo della musica, sabato 30 gennaio alle ore 15.35 torna su Rai 2 Magazzini Musicali condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo.

In questa quinta puntata saranno ospiti in studio Clementino e Fiorella Mannoia che, oltre ad esibirsi dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizza settimanalmente il programma. Completerà la scaletta Mecna, con un intervento in collegamento e contenuti video.

Magazzini Musicali oltre che su Rai 2 il sabato pomeriggio va in replica il martedì in seconda serata, su Rai Radio 2 alle ore 18 della domenica, su Rai 4 il sabato mattina e naturalmente su Rai Play.