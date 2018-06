«This in Congo»: il «Racconto del reale» su Sky Atlantic

Foto: This in Congo - Credit: © Sky

24 Giugno 2018 | 16:56 di Lorenzo Di Palma

Un paese in guerra da venti anni, ricchissimo di risorse minerarie ma perennemente preda dell’instabilità politica ed economica, nonché dilaniato da guerre intestine: è il Congo, come lo racconta This in Congo, il documentario in onda domenica 24 giugno alle 23.05 su Sky Atlantic, per il ciclo de Il racconto del reale.



Diretto da Daniel McCabe e presentato fuori concorso alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, This in Congo si dipana attraverso le storie di quattro personaggi: un informatore in incognito, un comandante dell’esercito dallo spirito patriottico, una trafficante di pietre preziose e un sarto sfollato in un campo profughi.



Offrendo un punto di vista dall’interno e senza filtri sui problemi di questa enorme nazione, di cui nel mondo occidentale si sa poco o nulla, e della sua popolazione che continua a resistere, nonostante sia da più di cinquant’anni al centro di interessi e scontri economici globali.



Le strade e le vite di questi quattro personaggi non si incrociano mai, ma l’orrore della guerra accomuna le loro esistenze. Il risultato è un’istantanea lucida e dolorosissima di una realtà altamente complessa, scattata attraverso la viva voce dei congolesi, che non offre risposte, ma aiuta a comprendere quanto sia ampia e articolata la situazione in Africa e quanto complicate le azioni da compiere.



“Il Congo è questo”, dice il documentario, lasciando al mondo occidentale il compito di trarne conclusioni. Il Congo diviene così un luogo chiave per la comprensione delle molteplici crisi che stanno attraversando la nostra contemporaneità.