Coppa Italia 2023-2024: gli ottavi di finale sulle reti Mediaset

“Milan-Cagliari”, “Atalanta-Sassuolo”, “Roma-Cremonese” e “Juventus-Salernitana”, tutte in diretta e in chiaro su Canale 5 e Italia 1 Coppa Italia Lorenzo Di Palma







Torna la Coppa Italia e il grande calcio italiano, come di consueto (e almeno fino al 2027) sulle reti Mediaset. Da martedì 2 a giovedì 4 gennaio rirprende la competizione nazionale con gli ultimi quattro ottavi di finale: “Milan-Cagliari” e “Atalanta-Sassuolo”, “Roma-Cremonese” e “Juventus-Salernitana”, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Chi vince strappa il pass per i quarti di finale, dove si sono già qualificate Lazio, Fiorentina, Frosinone e Bologna.

Il dettaglio del programma degli ultimi quattro ottavi vede Milan-Cagliari, in diretta martedì 2 gennaio alle 21, su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero ; Atalanta-Sassuolo, alle ore 18 su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese, e Roma-Cremonese, alle ore 21 su Canale 5, mercoledì 3 febbraio, con telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi; e, infine, Juventus-Salernitana, in diretta alle 21 su Canale 5, giovedì 4 gennaio.

Lo Studio pre e post partite sarà condotto invece da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Christian Panucci, Franco Ordine, Graziano Cesari, Ivan Zazzaroni, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani, Andrea De Marco, Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro.