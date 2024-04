Coppa Italia: ci sono le semifinali

In diretta su Canale 5 e Italia 1 le due sfide Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta Enrico Casarini







Il torneo è arrivato al suo penultimo atto, quello che stabilirà quali squadre il 15 maggio si contenderanno a Roma il secondo trofeo per importanza del calcio italiano: martedì 2 e mercoledì 3 aprile si gioca il turno d’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Prime a scendere in campo, all’Allianz Stadium di Torino (martedì 2; in diretta su Canale 5 dalle 21.00), sono Juventus (14 Coppe Italia vinte) e Lazio (sette Coppe vinte). Con una sfida nella sfida tra due re del gol: il giovane serbo Dusan Vlahovic, punta di diamante della Juve e secondo nella classifica dei cannonieri del campionato, e l’eterno Ciro Immobile, che quest’anno sta segnando meno, ma rimane il goleador più prolifico nella storia della Lazio.

Seconda partita il giorno dopo (mercoledì 3; in diretta su Italia 1 dalle 21.00) allo stadio Artemio Franchi di Firenze: si scontrano Fiorentina (sei Coppe vinte) e Atalanta (una Coppa vinta). I toscani schierano al centro dell’attacco Andrea Belotti, giunto a Firenze all’inizio di quest’anno e in cerca della migliore condizione; tra i nerazzurri bergamaschi, invece, da tenere sempre d’occhio l’ala anglo-nigeriana Ademola Lookman, che a Bergamo s’è scoperto non solo gran giocatore di manovra ma anche bomber.

Le partite di ritorno delle semifinali si giocheranno il 23 e il 24 aprile.