Coppa Italia: quattro partite in chiaro. Dove vederle

28 Gennaio 2019 | 09:35 di Alberto Rivaroli

Gol ed emozioni senza abbonamento. Per una volta il grande calcio non è appannaggio solo dei clienti delle pay tv. Si giocano infatti in settimana i quarti di finale di Coppa Italia, manifestazione trasmessa in esclusiva in chiaro dalla Rai.

Scendono in campo, per quattro sfide senza appello (non è prevista infatti una gara di ritorno) le protagoniste del calcio italiano.

Si comincia martedì 29 (calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Raiuno), quando allo stadio Meazza di Milano il Milan (finalista della Coppa Italia 2018) affronta il Napoli. Due le partite in calendario mercoledì 30: alle 18.15 (diretta su Raidue) a Firenze i viola padroni di casa contendono alla Roma un posto in semifinale , mentre alle 20.45 (Raiuno) i riflettori si accendono allo stadio di Bergamo per la sfida tra l’Atalanta e la Juventus.

Per l’ultimo quarto di finale, che si disputa giovedì 31, si torna infine al Meazza di Milano: qui l’Inter deve vedersela con la Lazio. La partita inizia alle 21 (diretta su Raidue).