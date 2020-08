Coppe Europee: tutte le partite su Sky e Mediaset

05 Agosto 2020 | 15:02 di Redazione Sorrisi

Archiviato il campionato con il nono Scudetto di fila della Juventus tornano in diretta le grandi notti delle Coppe europee di calcio, con cinque squadre italiane ancora in corsa: l’Inter e la Roma agli ottavi di finale di Europa League, Juventus e Napoli in campo per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League e l’Atalanta per i quarti di finale.

SKY

E su Sky si parte su Sky Sport Uno (e in streaming su Now Tv) proprio con gli ottavi di finale di Europa League, mercoledì 5 agosto: in campo l’Inter, che alle 21 sfida il Getafe per il passaggio del turno. Giovedì 6 agosto tocca ai giallorossi: Siviglia-Roma è in programma alle 18.55.

Da venerdì 7 agosto appuntamento invece con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tra le italiane, subito in campo Juventus-Lione, in programma alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sabato 8 agosto sarà la volta del Napoli, che al Camp Nou sfiderà il Barcellona, sempre alle 21 sugli stessi canali. Mercoledì 12 agosto, invece, appuntamento con i quarti di finale: l’Atalanta incontra il Paris Saint Germain alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

MEDIASET

In chiaro, invece, le partite di Champions League sono un'esclusiva di Mediaset. Canale 5 trasmetterà infatti le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con Juventus-Lione, per continuare sabato 8 con Barcellona-Napoli dal Camp Nou. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Aldo Serena ed entrambe le sfide saranno seguite sempre su Canale 5, da un ricco post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari, Giorgia Rossi e Massimo Paganin.

Sabato 8 agosto, all'interno del post partita ci sarà anche una sintesi di Bayern Monaco - Chelsea e analisi degli ottavi di finale del giorno precedente. Mentre domenica 9 agosto, in seconda serata, sul canale 20 ci saranno gli highlights dei quattro match del ritorno degli ottavi di finale.