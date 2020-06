“Cotto e Mangiato” riaccende i fornelli

14 Giugno 2020 | 20:30 di Lorenzo Di Palma

Tessa Gelisio riaccende i fornelli della sua cucina con Cotto e Mangiato - Il Menù che andrà in onda da lunedì 15 giugno, su Italia 1 alle ore 12.05. Nel nuovo ciclo di puntate, ritornano i “Menù Tête-à-tête”: ricette studiate dallo chef Andrea Mainardi per un primo appuntamento indimenticabile. All’interno della rubrica spazio anche a riflessioni sul rapporto tra “amore e cucina” grazie all’aiuto della psicoterapeuta Maria Rita Parsi e l’irriverente Gianluca De Angelis.

Tra le novità di questa edizione anche i “Menù Take out” con Franco Aliberti e Andrea Mainardi e i “Menu Take away” con lo chef Diego Rossi. E ancora, spazio alle pratiche e buone regole di bon ton: l’esperto Nicola Santini racconta come, dopo il Coronavirus, il galateo si è adeguato al nuovo modo di vivere.

In collegamento, interverranno anche alcuni amici di Cotto e Mangiato: Claudio Sadler, Andrea Berton, Chicco Cerea, Stefano Ciotti, Michelangelo Citino, Chiara Pavan, Theo Penati, Giancarlo Perbellini, Vasiliki Pierrakea e Riccardo Orfino.