Al via le riprese di "Margherita delle stelle", film tv per Rai1







Al via le riprese di “Margherita delle stelle”, il film tv per Rai1 che ripercorre la storia di Margherita Hack, tratto dal libro autobiografico “Nove vite come i gatti” scritto dalla Hack insieme con Federico Taddia.

Nei panni della protagonista del film, diretto da Giulio Base, c’è Cristiana Capotondi, mentre Cesare Bocci interpreterà Roberto, il padre di Margherita, Sandra Ceccarelli la madre e Flavio Parenti il marito.