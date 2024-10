Crollerà il “Castello delle cerimonie”?

Si è avviato l’iter per lo sgombero dell’area su cui sorge “La Sonrisa” Redazione Sorrisi







Si è avviato l’iter per lo sgombero dell’area su cui sorge “La Sonrisa”, la sfarzosa location a Sant’Antonio Abate (NA) set di “Il Castello delle cerimonie”, gestita da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Il provvedimento è stato reso esecutivo dal Comune dopo una sentenza della Corte di Cassazione per lottizzazione abusiva. Al momento, comunque, il Grand Hotel è aperto e sono in corso mobilitazioni sindacali a favore dei dipendenti.