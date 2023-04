Cucine da Incubo: nuove missioni impossibili per Antonino Cannavacciuolo

Nel primo episodio lo chef tristellato sarà in provincia di Novara Cucine da incubo Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Riparte - dal 2 aprile, ogni domenica per sei settimane,in prima serata suSky Uno e in streaming su NOW - “Cucine da Incubo” con le missioni impossibili dello chef Antonino Cannavacciuolo - 7 stelle Michelin in totale di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi - che metterà tutta la sua esperienza di chef e imprenditore al servizio di ristoranti di tutta Italia che sembrano destinati a cessare le proprie attività.

La formula collaudata del programma, adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, infatti non cambia: Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà un nuovo aspetto alla location per renderla più accogliente e funzionale, creando un’atmosfera diversa rispetto a quella del passato, finalmente a misura di cliente.

Nel primo episodio, di domenica 2 aprile, lo chef si occuperà del ristorante a conduzione familiare ‘L Civel di Casalbeltrame, Comune di meno di mille abitanti in provincia di Novara, che rischia di chiudere per una diatriba iniziata tra i fornelli e sconfinata tra le mura di casa.