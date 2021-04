“Cuochi d’Italia”: torna lo show condotto da Alessandro Borghese

La sfida tra cuochi regionali riparte il 26 aprile su TV8 Alessandro Borghese durante le registrazioni del programma con la concorrente della Campania Giulia Ausani







Lunedì 26 aprile su TV8 inizia la nuova edizione di "Cuochi d'Italia – Il campionato delle regioni", show culinario condotto da Alessandro Borghese in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 19.30.

A giudicare i piatti saranno come sempre Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Venti cuochi professionisti (ognuno proveniente da una diversa regione italiana) si sfideranno per ottenere il titolo di Miglior cuoco regionale d'Italia.

Come funziona

Nelle prime dieci puntate, due cuochi si sfidano in una doppia manche a eliminazione diretta, cucinando piatti tipici delle rispettive regioni.

Nella seconda fase del programma i vincitori del primo turno si sfidano in altre due manche in cui dovranno preparare dei piatti partendo da un ingrediente tipico delle due regioni in gara. Sei sfidanti accedono alla terza fase, in cui si scontrano sui migliori ingredienti regionali a loro scelta.

I due finalisti dovranno poi presentare alla giuria un menu regionale di due portate in grado di valorizzare al meglio la tradizione e le materie prime del proprio territorio.