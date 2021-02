Da “Boris 4” alla serie “Le fate ignoranti”: tutte le novità in arrivo su Disney+ Star

Il catalogo

È impossibile elencare tutti i titoli del catalogo Star: al momento del lancio saranno disponibili 42 serie tv e 249 film, che saliranno a 400 nel primo anno di attività della sezione.

E ce n'è davvero per tutti i gusti: "Lost", "X-Files" e "Buffy l'Ammazzavampiri" per chi vuole guardare o riguardare cult televisivi; "How I met your mother" e "Scrubs" per i fan delle comedy, "The Americans" per chi vuole qualcosa di più drammatico. Non mancano i successi televisivi più recenti, con titoli acclamati da pubblico e critica come la serie "Atlanta" di Donald Glover e "High Fidelity" con Zoe Kravitz, ispirata al romanzo "Alta fedeltà" di Nick Hornby.

E poi film cult come "Titanic" e "Braveheart", ma anche titoli più recenti come "L'isola dei cani" di Wes Anderson e il candidato agli Oscar "Tre manifesti a Ebbing, Missouri".