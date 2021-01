Da “Gomorra” alla serie su Totti, le novità in arrivo su Sky nel 2021

27 Gennaio 2021 | 14:28 di Giulia Ausani

Nel corso del 2021 su Sky arriveranno tantissime serie tv tra novità assolute e ritorni molto attesi. Tra i titoli che i fan aspettano con più impazienza c'è sicuramente la stagione finale di "Gomorra – La serie", produzione originale Sky che è appena sbarcata in America su HBO.

Ci aspettano novità italiane come "Domina" con Kasia Smutniak, "Anna" di Niccolò Ammaniti e "Speravo de morì prima", la commedia drammatica che racconta gli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti. Arriverà su Sky a marzo e a interpretare l'ex capitano della Roma ci sarà Sergio Castellitto.

Nel 2021 arriverà anche "Intergalactic", la prima produzione originale Sky Original di fantascienza. A febbraio arriva la serie horror tedesca "Hausen", che parla di un complesso residenziale maledetto, ed entro l'anno tornerà "Britannia" con la terza stagione.

E a proposito di grandi ritorni, nel corso dell'anno arriverà su Sky la terza stagione di "Succession", che nel 2020 ha vinto sette Emmy tra cui quello per la miglior serie drammatica. In arrivo anche la seconda stagione di "Warrior", la serie prodotta da Shannon Lee su un soggetto di Bruce Lee, e la seconda stagione della serie crime "City on a hill", con Kevin Bacon. Nel corso del 2021 andrà in onda anche la seconda parte della quinta stagione e la sesta stagione di "Billions", financial drama con Paul Giamatti e Damian Lewis.