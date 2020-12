Da Marvel a Star Wars: le novità sulle produzioni Disney

11 Dicembre 2020 | 17:58 di Giulia Ausani

Si è concluso il Disney Investor Day, l'evento dedicato agli azionisti Disney, durante il quale sono state annunciate tantissime novità sui progetti futuri della compagnia, soprattutto per quanto riguarda lo streaming. Di seguito trovate le principali novità di Marvel, Star Wars, Pixar e Disney Studios.

Star Wars L’universo di Star Wars diventa ancora più vasto con dieci nuove serie in arrivo su Disney+. È stata confermata la produzione di “Andor”, il prequel di “Rogue One” con Diego Luna nei panni del ribelle Cassian, e di “Obi Wan-Kenobi”, con Ewan McGregor e Hayden Christensen che tornano a interpretare il celebre maestro Jedi e Anakin Skywalker. Poi due spin-off di “The Mandalorian”: “Ahsoka”, incentrata sul personaggio interpretato da Rosario Dawson, e “Rangers of the New Republic”. È ancora nelle prime fasi di sviluppo “Lando”, sul personaggio di Lando Calrissian. Tra i progetti presentati, anche la serie di corti animati “Star Wars: Visions”, la serie d’animazione “Star Wars: The bad batch”, il mystery thriller “The Acolyte” e il film “A droid story”, su un nuovo droide. Poi il cinema. Sul grande schermo nel 2023 arriverà “Rogue Squadron”, diretto da Patty Jenkins.

Marvel Anche la Marvel non si ferma. Sono state rivelate le date di uscita di alcune serie Disney+ già annunciate da tempo: si parte il 15 gennaio con “WandaVision”, poi il 19 marzo con “The Falcon and the Winter Soldier”, maggio 2021 con “Loki” e l’estate 2021 con “What if...?”. Sono ancora in produzione “Ms. Marvel” e “Hawkeye”, che debutteranno alla fine del 2021. Nel 2022 arriveranno “She-Hulk”, con protagonista Tatiana Maslany, e “Moon Knight”. E poi i nuovi progetti: “Secret Invasion” con Samuel L. Jackson, “Ironheart” con Dominique Throne nei panni di un’inventrice e “Armor Wars” con Don Cheadle nei panni di War Machine. Per i fan de “I guardiani della Galassia”, nel 2022 arriveranno uno speciale natalizio diretto da James Gunn e la serie di corti “I am Groot”. Annunciate poi alcune novità sui film della Fase 4: al cast di “Thor: Love and Thunder” si unisce Christian Bale nei panni del cattivo Gorr the God Butcher; “Black Panther 2” non vedrà la sostituzione di Chadwick Boseman nel ruolo di T’Challa per rispetto nei confronti dell’attore, morto nel 2020. Sono stati annunciati anche un nuovo reboot de “I fantastici 4” e un altro capitolo di Ant-Man, intitolato “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Animazione Disney Passiamo ai progetti d’animazione Disney. Il 5 marzo 2021 arriva al cinema e su Disney+ con accesso VIP “Raya e l’ultimo drago”, film che ruota attorno a una guerriera solitaria impegnata in una ricerca dell’ultimo drago rimasto per poter salvare il mondo. Il 24 novembre nelle sale arriverà “Encanto”. Con le musiche di Lin-Manuel Miranda, il film ruota attorno alla famiglia Madrigal, che vive in un villaggio magico della Colombia. Nel 2022 tocca a “Baymax”, “Zootopia+” e “Iwájú”. La prima serie avrà come protagonista il robot di “Big Hero 6”, la seconda sarà una serie di corti sui vari personggi presenti nel film, e la terza sarà una serie fantascientifica ambientata in Nigeria che esplorerà diversi temi. Nel 2023 arriveranno invece la serie musical comedy “Tiana”, con la protagonista de “La principessa e il ranocchio”, e “Oceania – La serie”, un’altra serie musicale stavolta incentrata su Vaiana e le sue avventure nel Pacifico.

Disney Studios Tantissime le novità sul fronte film in live action. Tra i progetti che arriveranno su Disney+ ci sono il sequel di “Hocus Pocus”; un nuovo “Pinocchio” diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks; la rivisitazione di “Una scatenata dozzina”; “Sister Act 3” con Whoopi Goldberg; e il film “Peter Pan & Wendy” con Jude Law nei panni di Capitan Uncino. Non è finita qui. tra gli altri annunci, un ibrido tra live-action e animazione su Cip e Ciop; “Disenchanted”, sequel di “Come d’incanto”; e il reboot di “Tre uomini e un bebè” con Zac Efron.

Pixar Chiudiamo con la Pixar. Il 25 dicembre su Disney+ arrivano il film “Soul” (la cui uscita era inizialmente prevista in sala) e il cortometraggio “La Tana”. Restando in tema cortometraggi, a gennaio 2021 arriva la serie “Pixar Popcorn”, mentre in autunno ci aspetta “Dug Days”, con mini-episodi sulla vita di Dug, il cane di “Up”. Il 18 giugno 2021 al cinema esce “Luca”, film d’animazione sull’amicizia ambientato in Italia che racconta le avventure di Luca e del suo nuovo amico, che però è anche un mostro marino. Annunciati anche alcuni nuovi progetti: “Lightyear”, che racconta l’origine di Buzz Lightyear; la nuova serie di “Cars”, sulle avventure di Saetta McQueen e Cricchetto in giro per il mondo; la serie animata “Win or Lose”, incentrata su una squadra di softball delle medie durante la settimana verso il campionato; e “Turning Red”, che parla di una ragazzina che quando si emoziona troppo si trasforma in un enorme panda rosso.

