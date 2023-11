“Da noi… a Ruota Libera”: gli ospiti di domenica 5 novembre

Con Francesca Fialdini, in una puntata tutta al femminile, Barbara De Rossi, Carolyn Smith, Valeria Marini e Angela Rafanelli Francesca Fialdini Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, con quelle di persone comuni? Naturalmente a “Da noi... a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, che nel nuovo appuntamento di domenica 5 novembre, alle 17.20 su Rai1, ospita Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, che ha iniziato a recitare giovanissima, dividendosi tra cinema, tv e teatro, dove attualmente è in scena con la commedia “Il padre della sposa”.

Sarà seguita da Carolyn Smith, ballerina e coreografa, tornata nelle vesti di presidente della giuria di “Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci, appuntamento fisso del sabato sera di Rai1.

In una puntata tutta al femminile ci saranno, poi, Valeria Marini, showgirl, attrice, imprenditrice e protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi successi in tv, al cinema e a teatro; e Angela Rafanelli, autrice e conduttrice tv, che è tornata alla guida della nuova stagione de “Il segno delle donne”, in onda dal 1 novembre su Rai Storia, ed è inoltre impegnata ogni settimana con il programma “Il Palio d’Italia” su Rai3.