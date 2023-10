Dal fronte al tg: così lavorano gli inviati in Israele

Il razzo che arriva in diretta, l’ansia delle batterie scariche, il momento di spegnere la telecamera… Vite quotidiane di chi racconta l’inferno Enrico Casarini







La guerra minuto per minuto. Già in tempo di relativa pace, queste terre sono una delle parti del mondo più “coperte” dall’informazione e, al contempo, più complesse da decifrare. Oggi il compito chiede più che mai esperienza, competenza, sensibilità e sangue freddo. Ma come stanno lavorando i giornalisti in Israele? Lo raccontano tre “inviati” che vediamo tutti i giorni nei tg.

Silvia Brasca - Tg La7

Caporedattore del Tg La7, si occupa da sempre di Israele. Ci parla dall’auto, mentre torna a Tel Aviv da Be’er Sheva, dove ha incontrato la famiglia di Nir Forti, uno dei tre italiani scomparsi. «Ho appena intervistato questi genitori coraggiosissimi: una casa dove si vive un’angoscia senza paragoni ma non c’è sconforto. Sono incontri che lasciano il segno… L’attacco l’ho vissuto da casa a Milano: quello che vedevo era inimmaginabile. Ho quasi 64 anni, e ho visto una generazione di inviati andare in pensione, forse tra un po’ ci andrò anch’io, ma oggi sono qui con colleghi giovani e con altri con cui ho già lavorato. C’è tanta collaborazione, perché in questi momenti, per me, ogni rivalità finisce in un angolo. Un tempo avevi l’ansia di trovare una cabina telefonica, oggi cerchi ovunque una presa elettrica per ricaricare i cellulari, i pc, il terrore è rimanere senza batterie. E in effetti su questo la solidarietà tra colleghi c’è e non c’è: appena uno vede una presa ci si attacca».

Flavia Cappellini - Sky Tg24

È arrivata in Medio Oriente nel 2018, e proprio nella Striscia di Gaza, dov’è riuscita a entrare grazie all’aiuto della Ong italiana Acs - Associazione di cooperazione e solidarietà. È una free lance, ha 36 anni e ora sta seguendo il conflitto in esclusiva per Sky Tg24. Da aprile vive a Gerusalemme e la guerra l’ha “sorpresa” qui… «Sono stata svegliata dalle sirene d’allarme: a Gerusalemme non succede spessissimo, quindi ci ho messo qualche secondo a capire. Su Twitter ho visto le prime immagini e per mezz’ora ho pensato che fossero false, poi sono andata subito in diretta su Sky. Domenica mi sono spostata a sud: c’erano ancora gruppi di combattenti di Hamas in azione, ma non c’erano più le stragi delle prime ore. La popolazione ha mostrato subito grande coraggio. Non ho visto scene di panico nemmeno a Sderot e ad Ashkelon quando i bombardamenti si facevano intensi. Io cerco di evitare il sensazionalismo, che non vuol dire non condannare le cose terribili che sono avvenute. Ma gridare all’orrore non serve a raccontare e spiegare. Ci sono momenti in cui devi spegnere la telecamera e condividere il dolore con chi hai davanti; poi la riaccendi e, nel modo più razionale, cerchi di raccontare l’orrore in maniera pacata e onesta».

Elia Milani - TgCom24 e reti Mediaset

Elia ha 39 anni e da sei vive a Gerusalemme. Ma è da Sderot che ha condiviso con i telespettatori la più angosciante esperienza di questi giorni. E da Sderot la racconta. «Ero in diretta quando sono stati lanciati dei razzi dalla Striscia. In questi casi parte l’annuncio di allarme, “Colore rosso!”, e devi correre nel primo rifugio che trovi. Se non ce n’è uno, ti butti per terra, ti copri la testa e speri che il sistema antimissilistico funzioni. Di solito, prima si sente l’allarme e poi si vedono i razzi, ma noi eravamo così vicini a Gaza che prima abbiamo visto i razzi… I rifugi sono spogli: se va bene, c’è una luce. Quelli che ogni casa deve avere (si chiamano “mamad”) si cerca invece di renderli più confortevoli: in casa mia è la camera di mia figlia che fa da rifugio… Io poi indosso il giubbotto antiproiettile, ma ho visto anziani girare tranquilli, magari col cane: “È sempre stato e sarà sempre così” mi ha detto uno. “È inutile che mi metta a correre verso il rifugio: se il razzo mi deve colpire, mi colpisce”».

Che cos’è la Striscia di Gaza, il piccolo territorio senza pace dove vivono gli estremisti di Hamas

La Striscia di Gaza è, con la Cisgiordania, uno dei due territori amministrati dalla Autorità nazionale palestinese che oggi sostanzialmente compongono lo Stato di Palestina (non ancora riconosciuto da tutto il mondo). La Striscia prende il nome dal suo capoluogo Gaza e venne assegnata a un nascituro Stato arabo nel 1947, quando le Nazioni Unite proposero la divisione in due Stati della Palestina, terra che dal 1920 era governata dalla Gran Bretagna. Il piano fu rifiutato dai Paesi arabi, che nel 1948 attaccarono il neonato Israele. Affacciata sul mare Mediterraneo per un tratto di costa lungo 41 chilometri, la Striscia confina con Israele ed Egitto. Il confine con Israele è militarizzato, mentre quello con l’Egitto è spesso chiuso, per evitare l’ingresso di estremisti islamici nel Paese. È vasta circa 360 kmq, quanto la provincia di Prato, e ha circa 2.400.000 abitanti (6.500 persone per kmq: nel pratese sono 700…), al 99 percento di religione islamica.

Dopo la Guerra del 1948, la Striscia è stata controllata dall’Egitto fino al 1967, anno in cui fu occupata da Israele. Tra il 1994 e il 2005 Israele ha progressivamente lasciato il territorio, che nel 2006 ha potuto votare per l’ultima volta. Le elezioni sono state vinte da Hamas (significa “Zelo combattente”), una organizzazione musulmana estremista, da molti Paesi considerata terrorista. Dal 2007 Israele ed Egitto serrano la Striscia in un blocco terrestre, aereo e marittimo di intensità variabile: prima di questo conflitto, per esempio, molti palestinesi potevano andare ogni giorno a lavorare in Israele.

La sopravvivenza della popolazione è stata comunque garantita soprattutto da organizzazioni umanitarie e da finanziamenti da varie fonti (Paesi arabi, Unione europea…); acqua, luce e gas, invece, sono sempre stati forniti quasi completamente da Israele.

Il giorno del grande attacco

Prima i razzi, poi le truppe: sabato 7 ottobre Hamas si scaglia contro Israele. L’attacco di Hamas comincia prima dell’alba. Riviviamo l’inizio della “Alluvione al-Aqsa”, un’azione preparata, a quanto pare, per due anni.

ORE 5.30 (ora italiana; in Israele sono le 6.30). Una pioggia di razzi investe la parte centromeridionale di Israele. Pochi minuti dopo, centinaia di uomini delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l’“esercito” di Hamas, sfondano il confine fortificato in una dozzina di punti e penetrano in Israele.

(ora italiana; in Israele sono le 6.30). Una pioggia di razzi investe la parte centromeridionale di Israele. Pochi minuti dopo, centinaia di uomini delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l’“esercito” di Hamas, sfondano il confine fortificato in una dozzina di punti e penetrano in Israele. ORE 9.30 Prima reazione israeliana: l’aviazione bombarda la Striscia di Gaza.

Prima reazione israeliana: l’aviazione bombarda la Striscia di Gaza. ORE 10.30 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fa la sua prima dichiarazione: «Siamo in guerra». Israele però entrerà formalmente in stato di guerra domenica 8, con l’operazione “Spade di ferro”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fa la sua prima dichiarazione: «Siamo in guerra». Israele però entrerà formalmente in stato di guerra domenica 8, con l’operazione “Spade di ferro”. ORE 11.30 Le truppe di Tel Aviv cominciano lentamente a riprendere il controllo dei territori sconvolti dal raid di Hamas. Israele è sotto choc.

Nel momento in cui scriviamo (venerdì 13 ottobre) si stimano circa 1.300 morti israeliani e 2.700 palestinesi.