“Dalla strada al palco”: Nek in prima serata su Rai2

Per lui il debutto alla conduzione con uno show dal 28 giugno Nek Credit: © Luisa Carcavale Stefania Zizzari







Il debutto di Nek alla conduzione di uno show di prima serata sarà “Dalla strada al palco”, programma nato da un’idea di Carlo Conti che andrà in onda dal 28 giugno il martedì su Rai2 per quattro settimane.

«Non è un talent show» spiega il cantante «ma un programma incentrato sul racconto delle storie di artisti talentuosi, eclettici e originali che hanno scelto di suonare per strada. Io stesso ho cominciato la mia carriera nelle sagre di paese, nelle piazze e lì, dove lo spettacolo è gratuito, il pubblico è più “tosto”, perché devi conquistarlo».

Nek non è alla sua prima conduzione «ma è il mio debutto in prima serata: sento la responsabilità, ma sono felice perché amo gli stimoli nuovi. Intrattenere senza cantare è una sfida che mi farà crescere». Accompagnato da un ospite diverso in ogni puntata, Nek offrirà ai musicisti di strada l’occasione di potersi raccontare.