Daniele Bossari è di nuovo “Il Boss del Paranormal”

05 Gennaio 2021 | 12:47 di Lorenzo Di Palma

Daniele Bossari torna in prima serata su Dmax, da martedì 5 gennaio, con la seconda stagione de Il Boss del Paranormal, la serie che racconta l’affascinante mondo del paranormale. Immerso in ambientazioni evocative e ricche di mistero, Bossari nelle otto puntate previste, condurrà lo spettatore alla scoperta degli eventi più inspiegabili e di fenomeni apparentemente soprannaturali che accadono in tutto il mondo.

Questa nuova edizione de Il Boss del Paranormal è stata girata nelle sale dell’Hotel Campo Dei Fiori a Varese, che ha fatto da cornice al remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino a 40 anni dal capolavoro originale di Dario Argento.

Grazie a fotogrammi e video catturati da strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, telecamere di sorveglianza o semplici smartphone, vedremo un campionario di situazioni che lasciano sbalorditi, che il conduttore cercherà di indagare, per capire se si tratti di rivelazioni autentiche o semplici bufale. E quest’anno ci sarà anche la novità dei contributi inviati dai telespettatori, che durante la trasmissione verranno analizzati e spiegati dal “boss” Bossari.

Da avvistamenti di Ufo nei cieli e oscure presenze in abitazioni, passando per oggetti che si muovono da soli e sedute spiritiche, insieme a cacciatori di fantasmi, esploratori di boschi e ghiacciai ed esperti di cimiteri e castelli abbandonati.