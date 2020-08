“Deal With It – Stai al gioco” torna con le nuove puntate

30 Agosto 2020 | 18:18 di Lorenzo Di Palma

L’esilarante combinazione tra candid camera e game show di Deal With It - Stai al gioco con Gabriele Corsi, ritorna sul Nove con i nuovi episodi dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle 20.30. La nuova stagione sarà ambientata a Milano, Roma e per la prima volta a Napoli e in una località marittima.

Saranno questi i luoghi che faranno da sfondo alle divertentissime sfide, così come nuovi saranno molti degli ospiti vip che, in ogni puntata, faranno di tutto per mettere in difficoltà e in imbarazzo i concorrenti.

Tra loro, oltre al ritorno, tra gli altri, di Brenda Lodigiani, Debora Villa, Frank Matano, Lucia Ocone, Scintilla, The Show e il Trio Medusa, ad affiancare Gabriele Corsi, ci saranno anche Elio, The Jackal, Juliana Moreira, Marisa Laurito, Francesco Paolantoni, Gigi e Ross, Tosca D’Aquino, Chiara Francini, Ciccio Graziani, Paolo Calabresi, Matteo Branciamore, Fatima Trotta.