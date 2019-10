«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 7 all’11 ottobre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Tra gli ospiti Cecilia Rodriguez, Vittoria Schisano, Manila Nazzaro

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi e Guillermo Mariotto e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14.30. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Si parte lunedì 7 ottobre dando spazio alla moda curvy con Elisa D’Ospina e ai consigli di seduzione con Giovanna Civitillo, mentre l’attrice Vittoria Schisano sarà ospite del contest dedicato all’hair styling.

Martedì 8 ottobre torna Jonathan Kashanian con la sua rubrica dedicata al gossip e tra i tutor ci saranno anche lo chef Ilario Vinciguerra e l’esperta di intimo e lingerie Jennyfer Dalla Zorza.

Mercoledì 9 ottobre sarà ospite Massimiliano Ossini durante la rubrica di Mamma Risparmio, con l’esperta Ilaria Cuzzolin.

Cecilia Rodriguez arriverà invece nello studio di Detto Fatto giovedì 10 ottobre per i consigli dell’esperta di calzature Nenella Impiglia e, nel corso della puntata, ci sarà anche l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Venerdì 11 ottobre, infine, Manila Nazzaro sarà l’ospite nel tutorial di cucina di Paolo Amato, ci sarà un nuovo appuntamento con Jonathan Kashanian e una new entry: Oriella Dorella sarà tutor di fitness per la terza età.