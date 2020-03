“Detto Fatto” riparte su Instagram

Si chiamerà “Pronto Detto Fatto” e andrà in onda in diretta sul canale Instagram di @dettofattorai con Bianca Guaccero

22 Marzo 2020 | 12:49 di Lorenzo Di Palma

Detto Fatto, l’appuntamento pomeridiano di Rai2 bloccato dall’emergenza Coronavirus corre ai ripari e riparte dai social: da lunedì 23 marzo dalle 14 alle 15.30, sul canale Instagram @dettofattorai prenderà il via Pronto Detto Fatto, esperimento social della Multipiattaforma di Rai2. Con tre dirette social settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì - Bianca Guaccero entrerà nelle case di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e dei tanti tutor di Detto Fatto per intrattenere il pubblico con consigli utili, curiosità, mini-tutorial e momenti di spensieratezza.

Tante le rubriche che coinvolgeranno attivamente gli utenti. Carla Gozzi aprirà le porte della sua cabina armadio per riscoprire accessori, abbigliamenti e ispirare look di tendenza e “instagrammabili”. Dal suo salotto, Jonathan Kashanian svelerà curiosità personali e aneddoti divertenti del suo modo di vivere #iorestoacasa. Gianpaolo Gambi farà rivivere i momenti più esilaranti della stagione in corso con giochi e quiz che metteranno alla prova Bianca Guaccero e tutti i fan.

Spazio ai mini-tutorial istruttivi, dalla beauty routine al fitness quotidiano, dalla cucina al fai da te per assaporare la bellezza del tempo trascorso a casa con idee semplici e produttive per godere al meglio ogni singola giornata.