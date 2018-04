«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 16 al 20 aprile

15 Aprile 2018 | 17:03 di Redazione Sorrisi

Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e di tutti i tutor dello show ogni pomeriggio dalle ore 14 e il lunedì e il giovedì anche in diretta e in contatto con i telespettatori tramite i canali ufficiali dello show con l’hashtag #DettoFattoRai, Facebook @DettoFattoRai2, Twitter @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai. Ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Lunedì 16 aprile I buyer Jacopo Tonelli e Giordano Ollari valuteranno la collezione da “favola notturna” create dal giovane stilista Demetrio Romeo. L’hairstylist Arianna Petrocchi proporrà un’acconciatura basata su un intreccio facile da realizzare anche per le mani meno esperte, alla giovanissima ginnasta Marta Pagnini che, durante il tutorial, racconterà a Caterina Balivo le emozioni e le vittorie della sua carriera agonistica. Spazio poi a Sebastiano Arlotta Tarino, uomo dalle “imprese impossibili” che ha già percorso in autosufficienza 250km nel deserto e a Detto Fatto racconterà la sua prossima sfida a favore della lotta contro la fibrosi cistica. Arriveranno in studio anche due graditi ospiti, per un’intervista in cui non mancheranno i colpi di scena: Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

martedì 17 aprile La puntata si aprirà in dolcezza con il professore della pasticceria Alessandro Servida. Anche questa volta acconto a lui un aspirante pasticciere proverà ad aggiudicarsi un posto all’interno della pasticceria del tutor realizzando un profiterole. La fashion blogger Irene Colzi mostrerà come indossare tre tendenze di stagione: le righe, sempre chic; i pois, spiritosi ma classici; la fantasia floreale, per una primavera spumeggiante. Il parrucchiere romagnolo Paolo Venuta cambierà taglio e colore ai capelli di una sua giovane ospite dalla chioma spenta e rovinata. Torneranno in studio anche la psicologa psicoterapeuta Sara Roveraro e l’ostetrica Daniela Pergola per affrontare un tema molto caro a mamme e papà: lo svezzamento. Detto Fatto celebrerà la partenza del Salone del Mobile di Milano con un originale tutorial della regina dell’Home Decor Donna Rita Macchiavelli. Infine, lo chef stellato Stefano Ciotti preparerà un piatto povero della tradizione marinara: seppie e piselli in versione marchigiana.

Mercoledì 18 aprile Il pasticcere Michel Paquier realizzerà i pasteis de nata, dolce portoghese gustoso e facile da realizzare. L’home stager Mirna Casadei proporrà di allestire il salotto con delle tonalità e degli elementi che richiamano la natura, allineandosi alle tendenze del 2018, e creerà una cornice di raggi di legno utilizzando un vecchio specchio. L’esperta di intimo Jennifer Dalla Zorza darà tanti consigli su come scegliere il reggiseno giusto, utilizzando la tecnica del bra-fitting, un sistema che permette di stabilire con precisione vestibilità, forma e misura adatte per ciascun seno. Il professore del taglio Toni Pellegrino proporrà alla sua ospite un taglio ispirato a quello di Filippa Lagerbäck. La make up artist Simona Toni realizzerà un candy make up anni '80, trucco colorato e di tendenza, su una sua giovane ospite. Lo speziale Luca Bonafini parlerà delle carote e creerà un appetitoso antipasto, una maschera purificante per il viso e una tintura per fibre naturali.

Giovedì 19 aprile Secondo live della settimana per Detto Fatto la stilista delle spose Pinella Passaro preparerà un trunk show per una giovane futura sposa che cerca un abito elegante con dettagli creativi che richiamino i fiori. Il Joyà designer Renato Gervasi verificherà se un giovane parrucchiere milanese, suo ospite, ha realmente un salone “da favola”. Le regine dell’economia domestica Titty e Flavia spiegheranno come affrontare le macchie più comuni sulle camicie, proponendo un metodo di pulizia express, qualora ci si macchiasse fuori di casa, e un metodo di pulizia più profonda, con prelavaggio. Infine, il make up artist Alioscia Mussi realizzerà un trucco alla moda per l'attrice e conduttrice Chiara Ricci, che si racconterà a Caterina Balivo.

Venerdì 20 aprile Continuerà il viaggio attraverso le tradizioni matrimoniali delle varie regioni d’Italia. La stilista delle spose Alessandra Rinaudo si occuperà oggi del Molise, ospitando una giovane sposa in cerca di un abito classico. Il medico estetico Marco Bartolucci mostrerà come funziona il laser per il trattamento rimodellante della cellulite, come da sua tradizione una tecnica per eliminare inestetismi senza ricorrere alla chirurgia estetica. L’esperta dello sguardo Claudia Milía, che si occuperà del trattamento dell’extension alle sopracciglia, adatto per infoltire le sopracciglia eccessivamente sottili e riempire i buchi a volte conseguenza di un utilizzo scorretto della pinzetta. La giornalista green Diana De Marsanich parlerà di differenziazione dei rifiuti, attraverso un viaggio nelle principali città italiane che parte da Milano. La settimana si chiude con un nuovo tutor, il sardo Giorgio Borrelli vincitore del premio “Artista del panino”. Borrelli avrà una missione: insegnare al pubblico di Detto Fatto a preparare il panino perfetto con pochi ingredienti e tanta fantasia.

