«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 2 al 6 aprile

01 Aprile 2018

Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e di tutti i tutor dello show ogni pomeriggio dalle ore 14 e il lunedì e il giovedì anche in diretta e in contatto con i telespettatori tramite i canali ufficiali dello show con l’hashtag #DettoFattoRai, Facebook @DettoFattoRai2, Twitter @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai. Ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

lunedì 2 aprile La puntata si aprirà con la fashion blogger Irene Colzi, che mostrerà tre tendenze che saranno di gran moda questa estate: frange, paillettes e “vita alta”. Modella d’eccezione, la cantante e attrice Eleonora Facchini, protagonista del musical Billy Elliott. L’hairstylist Toni Pellegrino cambierà radicalmente il taglio di una sua ospite: da un look con capelli lunghi e senza forma a un taglio sbarazzino e alla moda. La make up artist Simona Toni, invece, proporrà un trucco primaverile. Lo speziale Luca Bonafini preparerà tre ricette a base di cioccolato per riciclare le uova di Pasqua con tre diverse finalità: in cucina, per la beauty routine e per l’ambiente. Tornerà anche il medico estetico Marco Bartolucci per parlare di lifting non chirurgico, un trattamento di medicina estetica in grado di migliorare in modo significativo la tonicità del viso, senza bisturi. Infine, la chef stellata Caterina Lanteri Cravet preparerà dei medaglioni di filetto di vitello con carciofi saltati e formaggio fondente.

Martedì 3 aprile La stilista delle spose Pinella Passaro aiuterà una giovane, prossima sposa, nella scelta di un abito principesco, elegante e delicato. Direttamente dalla Valtellina, il pasticcere Franco Aliberti preparerà un dolce fresco e genuino abbinando le fragole alla panna. Per la prima volta insieme, “l’estetista cinica” Cristina Fogazzi e il make up artist Alioscia Mussi uniranno le proprie forze e parleranno di due inestetismi molto fastidiosi: le borse e le occhiaie. “L’estetista cinica” mostrerà come trattare le borse e come cercare di migliorarne l’aspetto; Alioscia Mussi, invece, svelerà i segreti per realizzare una base coprente e allo stesso tempo naturale. La giornalista Diana De Marsanich racconterà curiosi aneddoti green dei belli della fiction targata Rai: Claudio Santamaria e Bianca Guaccero. L’hair stylist Paolo Venuta donerà alla sua ospite un taglio capace di dare luce e brillantezza alla sua chioma, grazie a speciali schiariture mielate. Tornerà infine il Re della Sfoglia Beniamino Baleotti, per una ricetta a base di uova.

mercoledì 4 aprile La puntata si aprirà con la rivisitazione in chiave light e senza glutine della sachertorte austriaca proposta da Alessandro Servida, grazie al riciclo del cioccolato avanzato da Pasqua. I buyer Mario dell’Oglio, Giordano Ollari e Jacopo Tonelli valuteranno la collezione di Fabiana Gabellini, una designer che con i suoi look coniuga arte e moda. L'“Indiana Jones italiano” Vincenzo Venuto parlerà della Ferrata del Cabirol in Sardegna, un percorso facile ma adrenalinico a picco sul mare, e dell'isola di Lampione, a sud di Lampedusa, dove è possibile fare immersioni e nuotare con gli squali grigi. L’interior designer Silvia de Giorgi proporrà un progetto dedicato alla sala da pranzo di Natalia Cattelani, blogger e cuoca de “La Prova del Cuoco” che presenterà il suo nuovo libro. Caterina Balivo accoglierà in studio anche le Sorelle Marinetti, il trio che reinterpreta in chiave inedita i successi degli anni ’30, per parlare della loro scelte musicali e del loro ultimo album.

Giovedì 5 aprile Grande appuntamento con la finale del contest “Top Model Curvy”, arrivato alla sua quinta e ultima tappa. Le quattro ragazze giunte a quest’ultima fase dovranno affrontare la prova decisiva: la sfilata in abito da sposa. A giudicarle una giuria di esperti e l’occhio vigile della loro madrina, Elisa D’Ospina. L’hair stylist Stefano Bonomi, che taglia i capelli in base al gusto musicale delle sue ospiti, realizzerà un taglio alle spalle con frangia a un’insegnate di hip hop. Lo psicologo Luca Mazzucchelli proporrà un test animato per riuscire a individuare il nostro livello di stress e dispenserà alcuni consigli pratici per gestirlo al meglio. Lo chef stellato Tommaso Arrigoni tornerà in cucina per proporre una versione primaverile della classica pasta alla carbonara, pensata anche per chi preferisce non mangiare carne.

Venerdì 6 aprile Direttamente da uno dei caffè più celebri di Napoli, i pasticcieri Massimiliano e Stefano presenteranno in studio uno dei classici più iconici della propria produzione: il dolce di San Gennaro. Il re dell'instant fashion Fabrizio Crispino proporrà a una sua ospite l'abito di una star da indossare in un’occasione speciale e confezionerà per lei anche un abito originale, rigorosamente senza ago e filo. Il mago della piastra Davide Cichello realizzerà un’acconciatura elegante e alla moda alla blogger Lavinia Biancalani; sarà l’occasione per parlare con lei del suo rapporto con i social network. Spazio poi alla pole dancer Manuela Badessi e alle sue lezioni speciali. Gli architetti paesaggisti Manuel e Lorenzo insegneranno a decorare la casa con le piante e gli arredi giusti. Infine, lo chef della nazionale cuochi Fabio Potenzano utilizzerà la patata per creare un primo piatto dal gusto innovativo, ma che incontra, come sempre, la più classica della tradizione.

